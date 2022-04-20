Глави Світового банку і МВФ проведуть "важливу зустріч" зі Шмигалем і Марченко

"У четвер у нас буде важлива зустріч, де ми поговоримо з прем'єр-міністром України і міністром фінансів. Деякі з країн, які підтримують Україну, будуть там, і ми сподіваємося, що обидві країни нададуть допомогу, оскільки вони намагаються вижити в боях", - сказав президент Світового банку під час панельної дискусії з директором-розпорядником МВФ.

На зустрічі буде розглянуто питання про те, як "найбільш ефективно" провести етап відновлення України після завершення війни.

Як зазначила глава МВФ, на вихідних вона спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським про "реконструкцію" України після відбиття нападу РФ, а також про збереження функціонування економіки, поки війна триває.

Георгієва заявила, що є зобов'язання підтримати Україну протягом наступних кількох місяців, і для цього буде потрібно більше фінансової допомоги, ніж вже було надано.

"Ми надали 1,4 мільярда доларів в якості екстреного фінансування, але буде потрібно більше, і це буде відмінна інвестиція протягом наступних кількох місяців, щоб зберегти функціонування економіки та запобігти різкому зростанню інфляції", - розповіла вона.