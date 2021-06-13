Глави країн "Великої сімки" оголосили про введення інвестицій для "зелених" проектів

Мета проекту - збільшити міжнародне фінансування екологічних інфраструктурних проектів.

Серед таких вказані, наприклад, розвиток залізниць в Африці, розширення будівництва вітряних електростанцій в Азії і деякі інші. Загальна сума інвестицій складе до 100 млрд доларів на рік.

"Як демократичні країни, ми несемо відповідальність за те, щоб допомогти країнам, що розвиваються, скористатися перевагами чистого розвитку через справедливу і прозору систему. У G7 є безпрецедентна можливість провести глобальну зелену промислову революцію, яка може змінити наш спосіб життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Проте деякі представники екологічних організацій, присутні на засіданні G7, піддали критиці заяви лідерів Великої сімки і Бориса Джонсона зокрема, назвавши їх повторенням минулих обіцянок.