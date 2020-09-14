Глави МЗС України та Угорщини на Закарпатті обговорять двосторонні відносини

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто 23 вересня проведуть зустріч на Закарпатті. Міністри обговорять питання двосторонніх відносин.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Серед питань, які сторони планують обговорити розвиток взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах.

"Введені в Україні та Угорщині обмеження для в'їзду іноземців в зв'язку з поширенням коронавіруса накладають певні обмеження на усіх громадян, незалежно від статусу. На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом - обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без уповільнень" - зазначив Кулеба.

Міністри погодилися, що соціально-економічний успіх Закарпаття може стати історією успішних відносин між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

В кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.