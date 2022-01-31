ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини: названо терміни

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 січня 2022 12:23
В Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини: названо терміни Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного тижня до України з візитом прибудуть глави МЗС двох країн. Йдеться про міністрів Франції та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністр в ефірі програми "Подробиці".

"А за тиждень до України приїдуть міністри закордонних справ Франції та Німеччини", - повідомив Кулеба.

За його словами, після переговорів у Києві вони відвідають Донбас.

Український міністр також нагадав, що цього тижня в Київ в один день прибудуть прем'єр-міністри трьох країн - Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади