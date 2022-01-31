В Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини: названо терміни
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного тижня до України з візитом прибудуть глави МЗС двох країн. Йдеться про міністрів Франції та Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністр в ефірі програми "Подробиці".
"А за тиждень до України приїдуть міністри закордонних справ Франції та Німеччини", - повідомив Кулеба.
За його словами, після переговорів у Києві вони відвідають Донбас.
Український міністр також нагадав, що цього тижня в Київ в один день прибудуть прем'єр-міністри трьох країн - Великої Британії, Нідерландів та Польщі.
Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.