Глави МЗС країн G7 у квітні обговорять агресію РФ проти України

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що міністри закордонних справ країн "великої сімки" (G7) на саміті 5-6 квітня обговорять питання агресії Росії проти України, звільнення українських моряків, політв'язнів і заручників. Про це він заявив журналістам після презентації III етапу проекту "Книга добра", передає РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

За його словами, позиція глав МЗС G7 з українських питань буде оприлюднена в підсумковому документі.

"І Крим, і Донбас, і звільнення наших військовополонених, політв'язнів і заручників", - сказав Він, додавши, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд проінформує колег про конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Канаді на початку липня 2019 року.

Нагадаємо, восени 2018 "Велика сімка" засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Додамо, раніше посли країн G7 визначили ключові реформи в Україні, які вони будуть підтримувати під час головування Франції в G7.