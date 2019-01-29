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G7 назвала пріоритетні реформи в Україні

Новини » Політика    29.01.2019 - 12:09
G7 назвала пріоритетні реформи в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

Визначено ключові реформи, які буде підтримувати група послів G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) визначила ключові реформи в Україні, які вони будуть підтримувати під час головування Франції в G7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter групи підтримки послів G7.

Повідомляється, що група послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає прогрес у реформуванні з початку 2015 року і буде й надалі докладати зусиль для подальшого їх просування.

"Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції в G7", - йдеться в повідомленні.

Серед ключових реформ названі створення Антикорупційного суду, імплементація закону про національну безпеку, децентралізація і так далі.

G7 назвала пріоритетні реформи в Україні

Нагадаємо, восени "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Крім того, після захоплення кораблів Україна, Польща і Литва закликали G7 санкцій проти морських портів РФ в Азовському морі.

 

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