Глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ, зустрінуться 16 січня

В Лондоні (Великобританія) завтра, 16 січня, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що 15-16 січня 2020 року глава українського МЗС Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Великобританії.

"У рамках візиту Міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 у Тегерані", - йдеться в повідомленні.

Акредитація журналістів для висвітлення події відкрита до півночі сьогоднішнього дня. Відповідно, сама зустріч повинна відбутися завтра.

Раніше стало відомо, що найближчим часом у Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня. Однак дату зустрічі не називали. Також було невідомо, які саме країни будуть представлені на цій зустрічі.

В авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.