RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глави МЗС Євросоюзу обговорять війська Росії на кордоні з Україною: дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Відзначається, що 13 Грудня глави МЗС Євросоюзу засудять відносини ЄС і Африки. Серед тем загальна ситуація на континенті, безпека та демографія.

Крім того, в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.

Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін відповів на питання, чи збирається нападати на Україну.

Зазначимо, президент США Джо Байден виключив залучення американської армії для протидії вторгненню Росії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяУкраїна