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Глави МЗС Чехії, Словаччини й Австрії відвідають Донбас

Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини й Австрії планують відвідати східні регіони України. Візит, як очікується, відбудеться на початку лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes.

Візит в Україну анонсував глава чеської дипломатії Ян Ліпавський. Він розповів, що спочатку заїде до Братислави, щоб забрати з собою міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та його австрійського колегу Олександра Шалленберга.

Після прибуття в Україну, а це планується 7-8 лютого, очільники зовнішньополітичних відомств разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою поїдуть на Донбас.

Нагадаємо, раніше Чехія заявила про готовність відправити війська в Україну через агресію РФ, але є певна умова.

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ДонбасЧехіяСловаччинаАвстрія