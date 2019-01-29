Глави МЗС Чехії, Данії та України відвідали КПВВ "Гнутове" на Донбасі

Міністри ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуельсен и Чехии - Томаш Петршічек 29 января посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отмечается, министры посетили мобильный пункт пропуска, а также пункт оказания помощи Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Пункты установлены для создания надлежащих санитарно-гигиенических, бытовых условий, оказания медицинской (медико-санитарной) помощи, а также недопущения переохлаждения людей в случае осложнения погодных условий и обеспечения общественного правопорядка во время пересечения линии разграничения.

Министры ознакомились с условиями, которые созданы на пункте для граждан, пересекающих КПВВ "Гнутове".

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава МИД Дании Андерс Самуельсен и глава МИД Чехии Томаш Петршічек прибыли в Мариуполь.

Целью поездки является получение актуальной информации о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения Операции объединенных сил.

РБК-Украина писало, что 15 января министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины должны были посетить Мариуполь, однако тяжелые погодные условия им пришлось проводить переговоры с городскими властями через онлайн-связь с Днепра.