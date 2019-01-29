Глави МЗС Чехії, Данії та України відвідали корабель морської охорони у Маріуполі

Під час візиту в Маріуполь міністри обговорили започаткування нових проектів, які б сприяли розвитку регіону

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуельсен 29 января посетили корабль морской охраны "Донбасс", выполняющий задачи в составе операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-центра штаба ООС.

Как отмечается, министры прибыли в Мариуполь, чтобы оценить последствия российской агрессии для города и обсудить открытия новых проектов, которые бы способствовали развитию региона.

В рамках визита министры посетили корабль морской охраны и пообщались с пограничниками.



"За несколько дней до этого визита Россия начала пропускать наши суда на Мариуполь. Даже сам факт визита является эффективным элементом давления наших европейских друзей и коллег", - сказал Климкин.

Напомним, сегодня министры провели встречу с руководством Мариупольского порта. Были обсуждены, в частности, перспективы оказания помощи Приазовью в условиях блокирования Россией украинских кораблей.

РБК-Украина писало, что 29 января главы МИД Украины, Чехии и Дании также посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ "Гнутове". В частности, они ознакомились с условиями, которые созданы на пункте для граждан, пересекающих КПВВ.