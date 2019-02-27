Глави МЗС 11 країн закликають Захід не забувати про російську анексію Криму

Міністри закликають РФ дотримуватись міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення свободи навігації

Министры иностранных дел (МИД) Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российской аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь The Guardian.

Министры отметили значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, произвольные задержания и аресты, исчезновения людей и пытки. В частности, министры призвали РФ освободить украинских моряков.

"Санкции и политика непризнания аннексии государствами-членами ЕС, НАТО и G7 отражают наши совместные усилия и наш отказ признать, что незаконная оккупация территории суверенного государства может стать нормой в XXI веке", - говорится в статье.

Министры призывают РФ придерживаться международных обязательств в сфере обеспечения свободы навигации.

"События, происходившие в Крыму пять лет назад, еще раз научили нас, что мы не можем считать нашу безопасность и свободу само собой разумеющимся. Другой урок заключается в том, что мы должны укреплять устойчивость наших обществ к различным формам атак и вмешательства", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкции против РФ. По его словам, США и Евросоюз следят за ситуацией по соблюдению прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает, что Европейский союз, несмотря на все препятствия, продолжать отводить Украине центральное место в повестке дня, содействовать реформам и будет вместе бороться против агрессии России.