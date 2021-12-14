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Главу залізничної компанії Литви відправили у відставку через скандал з "Білоруськалієм"

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Вільнюс, Вівторок 14 грудня 2021 21:57
Главу залізничної компанії Литви відправили у відставку через скандал з "Білоруськалієм" Фото: у Литві через "Білоруськалія" у відставку відправили главу залізничної компанії (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада директорів компанії "Литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai) відправила у відставку її главу Мантаса Бартушка через перевезення добрив потрапив під санкції "Білоруськалія". Топменеджер завтра напише заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як заявив глава правління компанії Кястутіс Шлюжас, рішення про звільнення Бартушка прийнято для того, щоб мінімізувати репутаційні ризики і пом'якшити ситуацію. За його словами, за відставку генерального директора проголосували всі члени Ради.

В ході засідання Ради директорів Бартуша пояснив, що компанія продовжила перевезення вантажів "Білоруськалія" в рамках чинного контракту. Він також зазначив, що таким чином прагнув знизити фінансові ризики.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте не виключив відставку всього уряду через ситуацію з "Білоруськалієм".

Відзначимо, в серпні США, Канада і Великобританія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак незважаючи на це "литовські залізниці" і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних постачань добрив, продовжили транзит вантажів з Білорусі.

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