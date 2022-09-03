Голову Закарпатської ОВА обрали лідером обласної організації "Слуги народу"
Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита обраний лідером Закарпатської обласної організації Політичної партії "Слуга народу". Збори партії пройшли 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.
Микита зазначив, що його обрали більшістю голосів. За його словами, в умовах повномасштабної війни першочергове завдання політичних партій, представлених на Закарпатті, та "Слуги народу" зокрема, полягає в організації та координації низки процесів. Серед них:
- допомога фронту і тилу, переселенцям і людям з постраждалих регіонів;
- боротьба з ворожими наративами в інформаційному просторі;
- підтримка економічного потенціалу регіону.
Раніше ми писали, що Закарпатська область готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.
Також повідомлялося, що за інформацією Закарпатської ОВА, аеропорт "Ужгород" найближчим часом не зможе відновити роботу. Причиною цього є неготовність самого аеропорту і відсутність необхідних документів.
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