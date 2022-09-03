ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голову Закарпатської ОВА обрали лідером обласної організації "Слуги народу"

Новость на русском →
Ужгород, Субота 03 вересня 2022 15:19
Голову Закарпатської ОВА обрали лідером обласної організації "Слуги народу" Фото: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Константин Широкун

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита обраний лідером Закарпатської обласної організації Політичної партії "Слуга народу". Збори партії пройшли 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Микита зазначив, що його обрали більшістю голосів. За його словами, в умовах повномасштабної війни першочергове завдання політичних партій, представлених на Закарпатті, та "Слуги народу" зокрема, полягає в організації та координації низки процесів. Серед них:

  • допомога фронту і тилу, переселенцям і людям з постраждалих регіонів;
  • боротьба з ворожими наративами в інформаційному просторі;
  • підтримка економічного потенціалу регіону.

Раніше ми писали, що Закарпатська область готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.

Також повідомлялося, що за інформацією Закарпатської ОВА, аеропорт "Ужгород" найближчим часом не зможе відновити роботу. Причиною цього є неготовність самого аеропорту і відсутність необхідних документів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Слуга народа Ужгород
NEWS
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"