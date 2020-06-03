Зеленський пояснив призначення офіцера СБУ головою Закарпаття: купують і залякують

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Петрова місцеві контрабандисти "обходять стороною"

Офіцер Служби безпеки України Олексій Петров був призначений головою Закарпатської ОДА, оскільки керівництво регіону регулярно "купують і залякують". Нового голову нібито стороною обходять місцеві контрабандисти.

Про це на зустрічі з бізнесом у Хмельницькій області заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, Зеленський відреагував на конфлікт на кордоні з Угорщиною, в результаті якого контрабандисти заблокували КПП "Тиса".

"На Закарпатті болюче питання. Поставив я губернатором офіцера СБУ, тому що будь-якого іншого купують місцеві еліти або купують інші еліти, які продають каву... їх купують або залякують. Раніше їх навіть могли поховати. Тому я поставив людину, яка була другою-третьою в СБУ. Людину, яку бояться, яку стороною обходять місцеві великі контрабандисти", - зазначив президент.

За його словами, під час зіткнень на КПП спрацювала спецоперація Петрова.

"Вони зупинили звичайних наших нормальних людей, українців, які говорять "як так, ми ж 20 років платимо митнику 500 баксів і їдемо, а нам не дають, і зараз ми тобі покажемо", - показуйте", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що контрабандистів відмовилися пропускати за хабарі.

"І це відбувається на всіх митницях, перевірка потужності "хто кого", ми можемо витримати. І часто-густо - контрабанда. Вона є і буде. Але ви повинні зрозуміти. Ми підтягнули туди Нацгвардію. Війська на Закарпатті. Ви таке бачили? Щоб якісь маршрутники викручували руки Національній гвардії України?", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що насправді, на місці було всього п'ять машин з підбурювачами.

"А всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить. І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони штормити країну. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в якийсь час у нас з вами не буде кави, не буде лосося, не буде хамона, так переживемо цей час. Але покажемо їм, що не буде іншого, немає шансу, як зламати їм хребет. От і все", - додав президент.

Нагадаємо, 31 травня на КПП "Тиса" стався конфлікт після того, як окремі люди не пройшли митний контроль, згодом вони заблокували пункт пропуску.

На місце оперативно направили додаткові загони прикордонників та інших силовиків, за кілька годин кордон з Угорщиною вдалося розблокувати.

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Автор: Анастасия Светлевская