Главу зовнішньої розвідки Болгарії відправили у відставку після скандалу про прослуховування

Уряд Болгарії відправив у відставку главу Національної служби розвідки Болгарії Атанаса Атанасова. Раніше про необхідність зміни керівників спецслужб після скандалу з прослуховуванням заявив президент країни Румен Радев.

Як повідомив прес-секретар уряду Болгарії Антон Кутєв, рішення про відставку глави розвідки було прийнято на засіданні Ради Кабміну одноголосно. Причиною такого рішення стало те, що розвідувальне управління під керівництвом Атанасова здійснювало свою діяльність "не дотримуючись принципів об'єктивності, неупередженості та політичної нейтральності".

"Є порушення цього принципу щодо розвідувальної інформації, що надається президенту країни", - додав Кутєв.

Сам Атанасов на прес-конференції відкинув озвучені урядом причини відставки. За його словами, він був звільнений через "довгу руку Кремля" і дії, узгоджені з одним відомим бізнесменом.