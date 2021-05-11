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Президент Болгарії розпустив парламент. Дострокові вибори відбудуться у липні

Новость на русском → Болгарія, Вівторок 11 травня 2021 16:40
Президент Болгарії розпустив парламент. Дострокові вибори відбудуться у липні Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Президент Болгарії Румен Радев призначив дострокові парламентські вибори на 11 липня. Він видав відповідний указ.

Про це інформує болгарський канал Nova.

Іншим указом глава держави розпустив 45-й склад Національних зборів і призначив тимчасовий уряд.

Очільником уряду став секретар президента з питань безпеки та оборони, 61-річний Стефан Янев, близький соратник Радева. До слова, він був віце-прем'єр-міністром і міністром оборони у тимчасовому уряді, призначеному в 2017 році.

Радев розпустив Національні збори після того, як минулого місяця загальнонаціональні вибори призвели до фрагментованого складу парламенту. Законодавчий орган не зміг створити уряд.

Нагадаємо, на початку квітня у країні проходило голосування на парламентських виборах, на яких багаторічний прем'єр-міністр Бойко Борисов боровся за новий чотирирічний мандат. При цьому частина суспільства в країні була занепокоєна можливою причетністю голови уряду до корупції.

Як писало РБК-Україна, перед парламентськими виборами у Болгарії послабили карантин. Так, з 1 квітня в Болгарії дозволили роботу ресторанів і кафе на відкритому повітрі.

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