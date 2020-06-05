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Голову Тернопільської САД звинуватили у корупційних схемах при ремонті доріг, - нардеп

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 16:20
Голову Тернопільської САД звинуватили у корупційних схемах при ремонті доріг, - нардеп
Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Нардеп оприлюднив записи з голосами, схожими на главу Служби автомобільних доріг області та його радника

Народний депутат, член транспортного комітету Верховної ради Ігор Василів оприлюднив записи, на яких люди з голосами голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раінчука і його радника Олега Виничука обговорюють корупційні схеми при будівництві доріг в області.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вранці на мою адресу прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео. На одному з них голос, схожий на голос в. о. голови Служба автомобільних доріг в Тернопільській області, обговорює зі своїм радником на громадських засадах розмір відкату. Більш того, голос "радника" запевняє, що підрядникам це "доведуть", а "з нардепами працюємо ми"", - описав зміст записів Василів.

Нардеп закликав ймовірних учасників запису написати явку з повинною і анонсував колективну заяву в правоохоронні органи за підписом народних депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні викрили зловживання на понад 500 мільйонів гривень при будівництві доріг державного значення у 2018-2019 роках. Підозрюють керівництво ряду великих дорожньо-будівельних компаній.

Раніше на розкраданні майже 3 млн гривень при ремонті доріг державного значення нещодавно викрили депутата райради в Рівненській області.

Крім того, майже 29 млн гривень, виділених для капітального ремонту дороги, присвоїли чиновники в Кривому Розі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України дорогиТернопольская область
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