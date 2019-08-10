Голову райради в Житомирській області затримали на хабарі

Голову Коростеньскої районної ради Житомирської області затримали на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на прес-служби Військової прокуратури Центрального регіону.

Як зазначається, чиновник вимагав хабар від підприємця у розмірі тисячі доларів за забезпечення перемоги у конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень Коростеньскої центральної клінічної лікарні.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, затриманому готуються повідомлення про підозру. Прокуратура клопотатиме про арешт чиновника та його відсторонення від займаної посади.

Як вказано на сайті Коростеньскої райради, її очолює Василь Клименко.

Фото: затримання посадовця (vppnr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали на хабарі у 1,5 млн доларів гендиректора Інституту охорони ґрунтів України та керівника підприємства "Головинський кар'єр".

Також РБК-Україна повідомляло, що радницю голови Дарницької райдержадміністрації (РДА) затримали на отриманні хабаря в розмірі 650 тисяч гривень. Чиновниця разом з іншими посадовцями утворила корупційну схему отримання хабарів від місцевих підприємців за створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель.