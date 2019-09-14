Главу МЗС Бельгії підозрюють у корупції

Прокуратура Брюсселю (Бельгія) проводить розслідування щодо віце-прем'єра, глави Міністерства закордонних справ країни і майбутнього єврокомісара Дідьє Рейндерса за підозрою у коррупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Вказано, що у федеральну судову поліцію у квітні звернувся колишній агент державної безпеки, щоб повідомити про серію випадків корупції та відмивання грошей з боку заступника прем'єр-міністра і глави МЗС, який також виконує обов’язки міністра оборони.

Зазначається, що агент повідомив про порушення при проведенні держзакупівель для будівництва бельгійського посольства в Кіншасі, отримання хабарів довіреними особами і відмивання коштів. Він також описав методи, які Рейндерс і його зять використовували для отримання і відмивання грошей. До них відноситься продаж творів мистецтва і предметів старовини за завищеними цінами. Згадуються також підозрілі угоди з нерухомістю та використання підставних компаній.

Після завершення попереднього розслідування прокурори мають вирішити, чи достатньо даних проти глави МЗС Бельгії і чи слід передати справу в Генеральну прокуратуру, враховуючи його статус міністра.

При цьому у прокуратурі Брюсселя підтвердили факт розслідування, однак відмовилися надати будь-які деталі.

Сам Рейндерс заявляє, що нічого не знає про розслідування.

Нагадаємо, 10 вересня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен представила новий склад дипломатичного відомства. Так, до складу має увійти і Рейндерс.

Як писало РБК-Україна, у червні генеральним секретарем Ради Європи обрали представницю Хорватії Марію Пейчіновіч-Бурич. Так, вона перемогла представника Бельгії Дідьє Рейндерса, якого вважали фаворитом цих виборів.