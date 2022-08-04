Главу Львівської ОВА звинувачують у просуванні в податковій чиновника з орбіти Медведчука

Голову Львівської обласної Військової адміністрації Максима Козицького підозрюють у спробі перепризначити заступником голови управління податкової служби в області Ігоря Лазорка, якого пов'язують з братом Віктора Медведчука Сергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Delo .

Зокрема, саме з прагненням просунути Лазорко журналісти пов'язують недавні заяви губернатора проти обласних фіскалів, які, навпаки, вирішили ставленика Медведчука звільнити.

Козицький вказав, зокрема, на відшкодування ПДВ сумнівним структурам. При цьому фірма його батька Зіновія Козицького, ТОВ "Енергоінвест" - на момент відшкодування мала 2 працівники й сплатила бюджету 12 тис.грн, при цьому сума відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок склала 12,31 млн грн.

За інформацією журналістів, Лазорко був помічником Медведчука-молодшого ще під час перебування останнього депутатом місцевої облради, і з того часу не втратив зв'язок.

Також в статті вказується на можливий конфлікт інтересів Козицького, пов'язаний з тим, що його батько працював зі структурами "Газпрому" і також може бути пов'язаний з Медведчуком.

Пост заступника голови ДПС Львівської області Ігор Лазорко займає з серпня 2020 року. До цього він працював на різних посадах на рівні начальника відділу в обласній та місцевих податкових інспекціях області та Львова ще з середини 1990-х років з невеликими перервами на роботу в бізнесі.

"Вся його кар'єра кінця 1990-х-початку 2000-х будувалася в тісній підтримці і

у співпраці з тодішнім головою ДПА у Львівській області Сергієм

Медведчуком, братом Віктора Медведчука. Зокрема, з 1994

по 2003 рік Лазорко працював у податкових органах Городоцького району Львівської

область. Саме від цього району обирався до Львівської обласної ради

Медведчук-молодший", - йдеться в статті.