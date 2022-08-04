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Главу Львовской ОВА обвиняют в продвижении в налоговой чиновника из орбиты Медведчука

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 14:19
Главу Львовской ОВА обвиняют в продвижении в налоговой чиновника из орбиты Медведчука Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (facebook.com/kozytskyy.maksym)
Автор: Артем Горовенко

Главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого подозревают в попытке переназначить заместителем председателя управления налоговой службы в области Игоря Лазорко, которого связывают с братом Виктора Медведчука Сергея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Delo.

В частности, именно со стремлением продвинуть Лазорко журналисты связывают недавние заявление губернатора против областных фискалов, которые, наоборот, решили ставленника Медведчука уволить.

Козицкий указал, в частности, на возмещение НДС сомнительным структурам. При этом фирма его отца Зиновия Козицкого, ООО "Энергоинвест" - на момент возмещения имела 2 работника и уплатила бюджету 12 тыс. грн, при этом сумма возмещения НДС на расчетный счет составила 12,31 млн грн.

По информации журналистов, Лазорко был помощником Медведчука-младшего еще в бытность последнего депутатом местного облсовета, и с тех пор не потерял связь.

Также в статье указывается на возможный конфликт интересов Козицкого, связанный с тем, что его отец работал со структурами "Газпрома" и также может быть связан с Медведчуком.

Пост заместителя главы ГНС Львовской области Игорь Лазорко занимает с августа 2020 года. До этого он работал на разных должностях на уровне начальника отдела в областной и местных налоговых инспекциях области и Львова еще со средины 1990-х годов с небольшими перерывами на работу в бизнесе.

"Вся его карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась в тесной поддержке и
в сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем
Медведчуком, братом Виктора Медведчука. В частности, с 1994
по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городокского района Львовской
области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет
Медведчук-младший", - говорится в статье.

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Виктор Медведчук Государственная налоговая администрация Украины Львовская область
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