Голову Кіровоградської ОДА заарештували з заставою на 10 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню. Його заарештували на два місяці з можливістю виходу під заставу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За її словами, Балоня взяли під варту терміном на два місяці. Крім того, суд визначив розмір застави. Поки ще діючий чиновник може вийти на свободу, внісши близько 10 млн гривень застави.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА в розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника - 5 млн гривень. Термін дії заходів - 60 діб", - уточнили на сторінці прес-служби САП в Facebook.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди; обвинувачення на засідання суду просило для нього 12 млн гривень застави.

Вчора також був заарештований керівник патронатної служби голови Кіровоградської ОДА Сергій Шевченко; його затримали разом з Балонем за вимагання 1,8 млн гривень з іншого місцевого чиновника.

