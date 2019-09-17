Головою Конституційного суду України було обрано Олександра Тупицького. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Конституційному суді.

Крім того, на засіданні суду було обрано заступника голови суду. Ним став Сергій Головатий.

"Головою КСУ обрано Олександра Тупицького. А заступником голови суду Сергія Головатого", - повідомив співрозмовник агентства.

Як зазначається, необхідність обрання нового голови КСУ була пов'язана з тим, що строк повноважень колишньої голови КСУ був вичерпаний.

"Вона була суддею 9 років", - пояснили в суді.

Відзначимо, Олександр Тупицький закінчив Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського за спеціальністю "Правознавство". В 2011 році екс-глава Куйбишевського райсуду Донецька Олександр Тупицький був призначений на посаду голови Львівського апеляційного госпсуду. У 2012 році Тупицький отримав посаду голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддею Конституційного суду України Тупицький став 14 травня 2013 року. Його призначив на той час президент Віктор Янукович. 15 березня 2018 року став заступником голови Конституційного суду.

Раніше пост глави Конституційного суду України займала Наталія Шаптала. На цю посаду вона була призначена у вересні 2010 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд України зняв з розгляду закону про люстрацію з порядку денного 17 вересня.

Відзначимо, перед парламентськими виборами президент України Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію і подавав відповідний законопроект. Документ, зокрема, пропонував люструвати колишнього президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.