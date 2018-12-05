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Лунін здатний на більше, - тренер "Леганесі"

Новини » Спорт    05.12.2018 - 10:44
Лунін здатний на більше, - тренер "Леганесі"
Фото: Лунін відбив пенальті в матчі Кубка Іспанії (twitter.com/CDLeganes)

Пеллегріно оцінив прогрес українського воротаря

Головний тренер іспанського "Леганесі" Маурісіо Пеллегріно дав оцінку діям українського воротаря Андрія Луніна, а також прокоментував перемогу команди над Райо Вальєкано (1:0) в матчі-відповіді 1/16 Кубка Іспанії. Слова наставника наводить Marca.

Пеллегріно зазначив, що це був дуже складний матч, оскільки команда залишився б поза турніром, якби суперник зрівняв рахунок.

Зазначимо, що Лунін, який належить мадридському "Реалу", не дозволив господарям зрівняти рахунок, відбивши пенальті. У підсумку "Леганес" пройшов в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Лунін здатний на більше, - тренер &quot;Леганесі&quot;

"Лунін зіграв добре в декількох епізодах і в моменті з пенальті. Добре, що він повертає собі впевненість, тому що я вірю, що він здатний на більше", - сказав Пеллегріно.

Примітно, що Лунін дебютував за "Леганес" в першому матчі Кубка проти Райо (2:2), пропустивши два голи. Всього українець провів у футболці "Леганесі" чотири поєдинки, три з яких - "сухі".

Всього в сезоні по його воротам було нанесено 10 ударів в створ, українець відбив 80% з них.

Конкурент Луніна в "Леганесі" відновився від травми Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за "Леганес"
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