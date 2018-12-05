Лунін здатний на більше, - тренер "Леганесі"

Фото: Лунін відбив пенальті в матчі Кубка Іспанії (twitter.com/CDLeganes)

Пеллегріно оцінив прогрес українського воротаря

Головний тренер іспанського "Леганесі" Маурісіо Пеллегріно дав оцінку діям українського воротаря Андрія Луніна, а також прокоментував перемогу команди над Райо Вальєкано (1:0) в матчі-відповіді 1/16 Кубка Іспанії. Слова наставника наводить Marca.

Пеллегріно зазначив, що це був дуже складний матч, оскільки команда залишився б поза турніром, якби суперник зрівняв рахунок.

Зазначимо, що Лунін, який належить мадридському "Реалу", не дозволив господарям зрівняти рахунок, відбивши пенальті. У підсумку "Леганес" пройшов в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Лунін зіграв добре в декількох епізодах і в моменті з пенальті. Добре, що він повертає собі впевненість, тому що я вірю, що він здатний на більше", - сказав Пеллегріно.

GALERÍA Algunas de las imágenes del #RayoLeganés de esta noche en Vallecas #CopaDelRey pic.twitter.com/PYvdkpJ5Qa — C.D. Leganés (@CDLeganes) December 4, 2018

Примітно, що Лунін дебютував за "Леганес" в першому матчі Кубка проти Райо (2:2), пропустивши два голи. Всього українець провів у футболці "Леганесі" чотири поєдинки, три з яких - "сухі".

80% - Andriy Lunin has saved eight of the 10 shots on target he has faced for Leganes in all competitions, including a penalty shot against Rayo. Colossus. — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2018

Всього в сезоні по його воротам було нанесено 10 ударів в створ, українець відбив 80% з них.