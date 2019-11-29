Головний тренер "Арсеналу" Емері відправлений у відставку

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" звільнив іспансця Унаї Емері з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Спеціаліст покинув команду разом зі своїм штабом.

Наставник був відправлений у відставку через незадовільні результати його підопічних. Напередодні лондонці програли "Айнтрахту" (1:2) в матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи, довівши серію без перемог до семи поєдинків. Це найгірший результат за 27 років. Команда не мала подібної серії за 22 роки (в 1996-2018 роках), яку провела під керівництвом Арсена Венгера.

Також повідомляється, що функції виконуючого обов'язки головного тренера бере на себе швед Фредрік Люнгберг, який входив в тренерський штаб Емері з червня цього року.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу почало розглядати кандидатів на заміну Унаї Емері. У розширеному списку опинилися колишній тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, асистент Хосепа Гвардіоли Мікель Артета і нещодавно звільнений з "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно.

Емері очолив "Арсенал" навесні 2018 року. У сезоні-2018/19 він вивів команду у фінал Ліги Європи, де "каноніри" поступилися "Челсі" (1:4).

У нинішньому сезоні лондонці після 13 турів АПЛ займають 8 місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок.