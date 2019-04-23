Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман привітав лідера президентської гонки Володимира Зеленського з перемогою. Про це він написав у Facebook.

Він закликав Зеленскогоидти по "шляху чесності і правди, щоб зробити Україну успішною і процвітаючою".

"Сьогодні у Ваших руках опинилися всі можливості для того, щоб вивести Україну із складного становища і підняти її до рівня провідних країн світу", - написав він.

Зазначимо, за останніми даними ЦВК, за Зеленського проголосували 73,23% виборців. За Петра Порошенка голос віддали 24,45% людей.

Зеленського з перемогою на виборах вже привітали ряд країн, серед яких США, Німеччина, Франція, Угорщина, Білорусь, велика Британія. Зокрема, Зеленському подзвонив президент США Дональд Трамп і привітав його з результами виборів.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступає за прямий діалог Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. У Путіна кажуть, що поки рано вітати Зеленського з перемогою.