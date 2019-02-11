Головною міжнародною загрозою назвали зміну клімату, - опитування PRC

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Респонденти з Польщі назвали головною загрозою Росію

Жители 26 країн світу вважають зміну клімату головною міжнародною загрозою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування науково-дослідного центру з США Pew Research Center.

Повідомляється, що, за даними опитування PRC, зміна клімату є головною загрозою світовому порядку. Друге місце в числі небезпечних факторів зайняло терористичне угрупування "Ісламська держава". При цьому представники восьми країн (у тому числі Росії, Франції, Індонезії та Нігерії), помістили ІД на першу сходинку рейтингу.

Також повідомляється, що більшість учасників опитування з Польщі назвали головною загрозою Російську Федерацію. У США аналогічної думки дотримувалася половина респондентів. У той же час більшість жителів Південної Кореї і Японії вважають загрозою США.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що через глобальне потепління Світовий океан почав змінювати колір. Причиною цього є бурхливий ріст синьо-зелених водоростей і деяких видів планктону.

У грудні Світовий банк запропонував подвоїти фінансування захисту клімату.