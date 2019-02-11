ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Головною міжнародною загрозою назвали зміну клімату, - опитування PRC

Новини » Суспільство    11.02.2019 - 09:47
Головною міжнародною загрозою назвали зміну клімату, - опитування PRC
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Респонденти з Польщі назвали головною загрозою Росію

Жители 26 країн світу вважають зміну клімату головною міжнародною загрозою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування науково-дослідного центру з США Pew Research Center.

Повідомляється, що, за даними опитування PRC, зміна клімату є головною загрозою світовому порядку. Друге місце в числі небезпечних факторів зайняло терористичне угрупування "Ісламська держава". При цьому представники восьми країн (у тому числі Росії, Франції, Індонезії та Нігерії), помістили ІД на першу сходинку рейтингу.

Також повідомляється, що більшість учасників опитування з Польщі назвали головною загрозою Російську Федерацію. У США аналогічної думки дотримувалася половина респондентів. У той же час більшість жителів Південної Кореї і Японії вважають загрозою США.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що через глобальне потепління Світовий океан почав змінювати колір. Причиною цього є бурхливий ріст синьо-зелених водоростей і деяких видів планктону.

У грудні Світовий банк запропонував подвоїти фінансування захисту клімату.

 

Українці назвали найбільш популярні форми соціального протесту Соціологи заміряли рівень протестних настроїв перед виборами
Новини України опросугрозыклиматпотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся