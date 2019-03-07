Головному тренеру "Роми" Ді Франческо загрожує штраф від УЄФА

Наставник не прийшов на прес-конференцію після вильоту команди з Ліги чемпіонів

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо не захотел общаться с журналистами после проиграша в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (1:3). Об этом сообщает Football Italia.

Наставник "волков" после матча отправился прямиком в клубный автобус и не явился на пресс-конференцию. Теперь Ди Франческо грозит штраф от УЕФА, поскольку после игр по регламенту тренеры обязаны отвечать на вопросы СМИ.

"Порту" в основное время победил "Рому" со счетом 2:1. Команды провели два экстратайма по 15 минут. Алекс Теллес на 117 минуте реализовал пенальти и вывел португальский клуб в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что руководство "Ромы" уволит наставника команды в случае вылета клуба из Лиги чемпионов.

Напомним, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост после ответной игры с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.