"Головного залізничника" Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора. Після повномасштабного вторгнення Росії, чоловік почав співпрацювати з окупантами.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

"Крім того, він здійснює заходи із залучення місцевих мешканців до роботи у зазначеному незаконно створеному інфраструктурному підприємстві", - пише пресслужба Офісу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бердянську загарбники звільнили главу окупаційної адміністрації Олександра Сауленка після того, як він не зміг організувати фейковий "референдум".

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