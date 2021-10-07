Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Ослунд

"Це, що виглядає, що головна мета цього закону - прибрати ЗМІ від так званих олігархів. Це дуже виглядає, як акція Путіна проти Березовського і Гусинського на початку його правління", - повідомив дипломат в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він заявив, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою з ними, а переслідує зовсім інші цілі.

"Для цього (боротьби з олігархами - прим.) не треба особливого закону, треба просто виконувати закони, які існують", - підкреслив Ослунд.

В цілому ідея українського уряду вводити якісь списки осіб по їх майнового стану несумісна з демократичним устроєм.

"Це закон про особливу групу людей. І тоді, звичайно, відразу думають про те, що зробили з приводу євреїв раніше. Це, звичайно, інша справа, але некрасиво виглядає", - додав Ослунд.