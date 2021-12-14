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Залужний про можливий напад РФ: військові готові, але відповідь має бути консолідованою

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Вівторок 14 грудня 2021 19:46
Залужний про можливий напад РФ: військові готові, але відповідь має бути консолідованою Фото: головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Обстановка довкола кордонів України й надалі залишається напруженою. Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний закликав до консолідованої відповіді агресору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За словами Залужного, Російська Федерація становить загрозу не лише для України, але й для інших держав. Він відзначив, що агресор намагається не лише повернути країну до сфери свого впливу, але й підірвати євроатлантичну та європейську безпеку.

"Тому відповідь агресору має бути консолідованою", - зауважив Залужний.

Водночас головнокомандувач ЗС відзначив, що Російська Федерація робить усе, аби дипломатичні майданчики було неможливо реанімувати.

"Росія доклала всіх зусиль для того, щоб унеможливити верифікацію дотримання домовленостей на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Я говорю про роботу ОБСЄ. Зараз на окупованих територіях ця місія майже не працює", - відзначив Залужний.

Агресор докладає зусилля, аби Україна вела прямі переговори з ОРДЛО, а з Росії тим часом зняли усі санкції через те, що вона, нібито, не є стороною конфлікту.

"Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях, хоча Росія вживає надзусиль, щоб ці майданчики не працювали, змушуючи Україну вести прямі переговори з ОРДЛО", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

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