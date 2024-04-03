ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине

Среда 03 апреля 2024 13:48
UA EN RU
Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Одной из тем встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса станет создание миссии НАТО в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.

"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - заявил он.

Сикорский заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для Москвы", потому что "российский президент источает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.

"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - оценил дипломат.

По его мнению, Украина еще не сказала своего последнего слова.

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский
Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации