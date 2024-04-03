Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине

Одной из тем встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса станет создание миссии НАТО в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.

"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - заявил он.

Сикорский заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для Москвы", потому что "российский президент источает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.

"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - оценил дипломат.

По его мнению, Украина еще не сказала своего последнего слова.