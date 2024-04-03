Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание миссии в Украине
Одной из тем встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса станет создание миссии НАТО в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.
"Темой встречи станет Украина. Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - заявил он.
Сикорский заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для Москвы", потому что "российский президент источает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.
"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - оценил дипломат.
По его мнению, Украина еще не сказала своего последнего слова.
Инициатива Макрона об отправке войск в Украину
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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