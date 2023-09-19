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Главы МИД стран ЕС проведут выездное заседание в Киеве, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет министров стран ЕС по иностранным делам проведет выездное заседание в Киеве, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо, мы будем продолжать обсуждать это. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что в целях безопасности пока не может называть конкретные даты, но, по его словам, встреча в Киеве произойдет в ближайшее время.

Встреча европейских дипломатов в Киеве

Ранее итальянское издание ANSA сообщило, что Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября. Цель встречи состоит в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны.

Напомним, в феврале 2023 года в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В то же время состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства. Тогда же Евросоюз также поддержал украинскую формулу мира.

 

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