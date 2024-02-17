ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главы МИД G7 пообещали удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине

Брюссель, Суббота 17 февраля 2024 17:50
UA EN RU
Главы МИД G7 пообещали удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине Фото: G7 пообещала удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине (sputnik.by)
Автор: Карина Левицкая

Руководители Министерств иностранных дел G7 договорились удерживать замороженные активы Российской Федерации, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.

"России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит Украине и ее народу", - заявили в министерстве.

Министры подтвердили свою решимость держать суверенные активы России в своих юрисдикциях иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине за нанесенный ею ущерб.

"Члены G7 продолжат изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с их правовыми системами и международным правом", - добавили в МИД Италии.

Конфискация активов РФ

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте