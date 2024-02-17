Главы МИД G7 пообещали удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине
Руководители Министерств иностранных дел G7 договорились удерживать замороженные активы Российской Федерации, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.
"России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит Украине и ее народу", - заявили в министерстве.
Министры подтвердили свою решимость держать суверенные активы России в своих юрисдикциях иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине за нанесенный ею ущерб.
"Члены G7 продолжат изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с их правовыми системами и международным правом", - добавили в МИД Италии.
Конфискация активов РФ
В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.
Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.
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