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Главы Минобороны Украины и Дании обсудили обучение на F-16 и оборонное производство

Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с датской делегацией во главе с коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном обсудили актуальную ситуацию на фронте, совместное оборонное производство и обучение пилотов ВСУ на F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

В разговоре в Киеве с украинской стороны также участвовал Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам Умерова, украино-датское оборонное сотрудничество "наращивается", в частности, нарабатывается "новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании".

Он отметил, что приоритетом в этой сфере являются прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.

Умеров особо поблагодарил датский коллегу за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.

"Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах", - сказал глава Минобороны Украины.

Также Умеров подробно ознакомил датскую делегацию с ситуацией на поле боя в Украине.

Кроме того, стороны обсудили неотложные и долгосрочные потребности Сил обороны.

 

Помощь Украине от Дании

Напомним, еще в феврале премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Ранее сегодня стало известно, что Украина и Дания расширят двустороннее сотрудничество в сфере оборонных технологий и развития индустрии БПЛА.

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