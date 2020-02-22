Голова Тернопільської ОДА подав у відставку після протестів через евакуацію з Уханю

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля після протестів через евакуацію українців з китайського міста Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, Ігор Сопель пішов із займаної посади за власним бажанням.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявляв, що народні депутати звернуться до правоохоронних органів через вказівки чиновників не допускати до аеропортів літак з евакуйованими з Уханя українцями. За його словами, посадовці Тернопільської області забороняли аеропорту приймати літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями на борту.

Відзначимо, Ігор Сопель був призначений головою Тернопільської обласної державної адміністрації у листопаді минулого року. Він балотувався на 166-му окрузі на позачергових виборах до Верховної ради 2019 від партії "Слуга народу", але програв. Він також займався підприємницькою діяльністю.