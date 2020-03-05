Ватажка козаків "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення

Бердянський районний суд Запорізької області заочно засудив до десяти років ув'язнення ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу СБУ.

Як зазначається, мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої "Луганської Народної Республіки".

"Перебуваючи у складі одного з бандформувань він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Згодом зловмисник перейшов до так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", де продовжив протиправну діяльність і невдовзі був призначений ватажком цього угруповання", - йдеться у повідомленні.

Бердянський районний суд Запорізької області заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичні організації) Кримінального кодексу України. Зловмисник наразі перебуває у розшуку.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Нагадаємо, у Донецькій області прикордонники затримали бойовика так званої "ДНР", який переховувався від правосуддя. Прикордонники затримали чоловіка, який у 2014 році брав активну участь у злочинах на Донбасі у складі терористичної організації "ДНР". Бойовику повідомлено про підозру.

Крім того, правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали двох підозрюваних у причетності до терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Громадян затримали на блокпості поблизу Маріуполя під час перевірки документів пасажирів двох рейсових автобусів.