Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

Як показали метадані відеороликів, які були розміщені на проросійських інтернет-ресурсах, і відеоролик Пушиліна, і відеоролик Пасєчніка були записані ще 16 числа. За день до початку загострення ситуації на Донбасі, та за два дні до оголошення евакуації.

Фото: метадані відеороликів ватажків бойовиків (РБК-Україна)

Варто зазначити, що Пушилін у своєму відеозверненні говорив: "Тому відсьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації".

Можна припустити, що загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил з подальшим оголошенням евакуації з ОРДЛО були заплановані щонайменше дві доби тому.

Крім того, у метаданих відео Пасєчніка можна побачити, що файл перебував у папці під назвою "Бросок мангуста". Що означає цей, схожий на назву якої спецоперації, підпис папки, невідомо.