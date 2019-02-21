Ватажок "ДНР" готовий до прямого діалогу з українською владою

Пушилін готовий до діалогу для "досягнення миру на Донбасі"

Так называемая "Донецкая народная республика" готова к прямому диалогу с украинскими властями. Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, "ДНР" последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске и поддерживает украинских оппозиционных политиков в вопросе прямых переговоров.

"Выражаем готовность к прямому диалогу с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира в Украине и на Донбассе", - заявил Пушилин.

Он также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые выступают гарантами минских соглашений, с просьбой повлиять на украинского лидера Петра Порошенко и содействовать организации "прямых и продуктивных переговоров".

Отметим, прямые переговоры являются одним из требований минских соглашений.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, ситуация на Донбассе далека от полного урегулирования.

Кроме того, сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин договорились продолжить работу в нормандском формате.