Глава залізниць Литви пішов з посади через скандал з "Білоруськалієм"

Генеральний директор Державного підприємства "Литовська залізниця" Мантас Бартушка пішов з посади глави відомства. Таке рішення він прийняв після скандалу з транзитом через Литву білоруських калійних добрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"З урахуванням наявних ризиків і необхідності диверсифікації діяльності план "литовських залізниць" на 2022 рік складений без розрахунку на білоруські вантажі з розширенням роботи на ринках Польщі та України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. Два литовських міністри вже подали у відставку.

Як стало відомо, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак попри це "Литовська залізниця" (Lietuvos gelezinkeliai) і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних поставках добрив, робили дії для збереження білоруського транзиту.

14 грудня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що не виключає відставку всього уряду через транзит добрив потрапив під санкції "Білоруськалія" через Литву. Президент Литви Гітанас Науседа просить не приймати поспішних рішень.