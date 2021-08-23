Глава ВООЗ закликав відкласти бустерні щеплення від COVID

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що бустерні щеплення від COVID-19 слід відкласти. Оскільки спочатку необхідно забезпечити вакцинами ті країни, де імунізовано 1 чи 2 відсотки населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, якщо не буде підвищено рівень вакцинації в усьому світі, "можуть розвинутися більш сильні варіанти коронавірусу".

Він зазначив, що препарати, призначені для повторної вакцинації, повинні бути передані країнам, де люди не отримали перше чи друге щеплення.

