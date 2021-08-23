Глава ВООЗ закликав відкласти бустерні щеплення від COVID

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що бустерні щеплення від COVID-19 слід відкласти. Оскільки спочатку необхідно забезпечити вакцинами ті країни, де імунізовано 1 чи 2 відсотки населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, якщо не буде підвищено рівень вакцинації в усьому світі, "можуть розвинутися більш сильні варіанти коронавірусу".
Він зазначив, що препарати, призначені для повторної вакцинації, повинні бути передані країнам, де люди не отримали перше чи друге щеплення.
Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки".
Крім того, генеральний директор ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19.