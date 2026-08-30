Глава ЦРУ предложил провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

Издание отмечает, что это был первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях по достижению прорыва в отношениях между Украиной и Россией.

По словам источников, визит главы ЦРУ был частично направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры при посредничестве США.

Как известно, Рэтклифф встречался в Москве с главой внешней разведки СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Источники говорят, что Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников - это конструктивный игрок, который способен помочь возобновить дипломатические усилия.

Тут также важно упомянуть материал The New York Times, где говорилось, что Ратклифф дал Бортникову "мрачную оценку" ситуации на войне, призвав Россию заключить сделку до того, как положение ухудшится.

В то же время украинские официальные лице скептически относятся к намерениям Путина и заявляют, что имеют данные, которые свидетельствуют о том, что диктатор РФ планирует масштабную эскалацию войны.