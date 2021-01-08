У США другий міністр подав у відставку у зв'язку з подіями в Капітолії

Фото: Бетсі Девос (Getty Images)

Міністр освіти США Бетсі Девос подала у відставку. Вона стала другим членом кабінету міністрів, який залишив посаду в результаті нападу прихильників президента Дональда Трампа на Капітолій США.

Про це пише CNN.

"Сьогодні було багато роздумів і дискусій. Очевидно, це було правильне рішення", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Нагадаємо, 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.

Раніше повідомлялося, про відставку кількох чиновників Білого дому після заворушень біля Капітолію. У відставку подали помічники першої леді США, а також заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттингер.

Також шеф поліції Капітолія США Стівен Сунде подав у відставку.