Голова ЦВК Білорусі про перегляд результатів виборів: так не буває

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина виключила можливість перегляду результатів виборів в країні. Раніше ЦВК відхилив всі скарги опозиційних кандидатів на результати виборів.

Про це Єрмошина заявила в інтерв'ю "Комсомольська права в Білорусі".

За словами глави ЦВК, повторні вибори можуть бути призначені лише в разі встановлення порушень під час голосування. В такому випадку вибори повинні відбутися протягом трьох місяців.

"У нас вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановской, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, протягом трьох місяців має знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: "Ми можемо просто втратити країну", - повідомила Єрмошина.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів у Білорусі. Всього участь у виборах взяли 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:

Олександр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосів);

Світлана Тіхановська - 10,1% (588 622 голоси);

Андрій Дмитрієв - 1,21% (70 671 голос);

Анна Канопацька - 1,67% (97 489 голосів);

Сергій Черечень - 1,14% (66 613 голоси);

проти всіх - 4,59% (267 360 голосів).

Також РБК-Україна писало, що скарги на результати виборів подали Світлана Тіхановська, Андрій Дмитрієв і Ганна Канопацька, однак їх відхилив ЦВК; це рішення опозиція готова оскаржити у Верховному суді.