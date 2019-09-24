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Нефьодов пропонує підвищити вартість безподаткових посилок

Новини » Економіка    24.09.2019 - 14:13
Нефьодов пропонує підвищити вартість безподаткових посилок
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

Діюча система не приносить доходів

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов пропонує тимчасово повернути ліміт вартості посилок з-за кордону, які не оподатковуються, зі 100 до 150 євро. Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

Як зазначив Експерт, самі ставки - це парафія народних депутатів, проте цей процес необхідно впорядкувати. "Тому в якійсь перспективі я виступав би за повернення ліміту назад до 150 євро, але з одночасним зміною механізму оформлення всіх посилок", - сказав він.

"З точки зору саме адміністрування, я не бачу, що зниження ліміту заподіяло істотну користь. Справа в тому, що митниця сама не вміє ще адмініструвати такі дрібні платежі", - розповів він.

За його словами, зараз для сплати навіть невеликих сум з посилок необхідно подавати декларацію в паперовій формі, їхати на митницю тощо. Крім того, митниця більше витрачає грошей на збір цих податків, ніж отримує в бюджет.

"Зі свого боку я б вітав якусь перенастроювання оформлення посилок", - зазначив він і додав, що зараз розробляються нові вимоги до упаковки посилок.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2019 рік неоподатковувана вартість посилок з-за кордону в Україну знижена з 150 до 100 євро. Згідно із законом, 10%-не мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.

У той же час генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що для боротьби з контрабандою є більш ефективні методи, ніж зниження вартості безмитних посилок зі 150 до 100 євро.

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