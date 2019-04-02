Голова Ради НБУ прокоментував падіння курсу долара після виборів

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував падіння курсу долара, яке спостерігалося 1 квітня, на наступний день після першого туру виборів президента України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив, Данилишин, на наступний день після першого туру виборів президента України курс гривні істотно зміцнився на міжбанківському валютному ринку - як щодо долара, так і відносно євро українська гривня подорожчала на 30 копійок.

"Швидше за все, це простий збіг, що не має причетності до виборів", - вважає Данилишин.

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного. Однак за два дні після виборів курс на міжбанку впав на 45 копійок.

Крім того, 2 квітня на готівковому ринку курс долара в продажу знизився на 28 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 35 копійок до 30,52 гривень за євро.