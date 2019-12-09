Голова Ради НБУ звинуватив правління центробанку в численних злочинах

Голова Ради Національного банку (НБУ) Богдан Данилишин вважає, що правління НБУ порушує Конституцію України та ухвалює такі рішення, які призводять до вкрай негативних наслідків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, правління НБУ отримало безмежні повноваження за законом 2015 року.

"Прикриваючись незалежністю інституції, правління приймає ніким не контрольовані рішення", - написав.

За його словами, Рада НБУ працює в межах, відведених законом, і надає рекомендації, обов’язкові до виконання тільки з обмеженого кола питань.

"Наслідком цієї безконтрольності є так зване "очищення банківської системи" 2015-2016 років, що завдало збитків майже 38% ВВП, різке знецінення, а потім укріплення гривні, що прямо порушує конституційну норму щодо стабільності національної грошової одиниці. А ще рішення з монетарної політики та облікова ставка, яка базувалась на особистих припущеннях членів монетарного комітету, піраміда ОВДП та ін", - розповів він.

Нагадаємо, Рада НБУ 5 грудня 2019 року визнала діяльність правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

У НБУ вважають, що Рада НБУ вийшла за межі власних повноважень, ухваливши рішення. У НБУ звернули увагу, жодних правових наслідків для персонального складу правління НБУ дане рішення Ради Національного банку не має. "НБУ продовжує працювати у повному складі для реалізації покладеного на Національний банк функцій - забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння економічному зростанню", - заявили у прес-службі.