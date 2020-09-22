Голова Ради НБУ назвав обсяг дефіциту валюти на ринку

На фінансовому ринку України у вересні спостерігається турбулентність. Курс гривні до долара з початку місяця девальвував на 2,1% з огляду на переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією, яке у середньому з початку вересня становило 23 млн доларів на день.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За даними Данилишина, надлишковий попит на іноземну валюту задовольняється в основному за рахунок валютної позиції банків, а також завдяки інтервенціям Національного банку з продажу валюти. З початку вересня сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становило мінус 77 млн доларів.

Разом з тим, зазначив голова Ради НБУ, на готівковому валютному ринку продовжує спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти над попитом (з початку вересня банки придбали 113 млн доларів, з початку 2020 року - понад 1,2 млрд доларів).

"З одного боку, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти сприяє збалансуванню валютного ринку, з іншого - свідчить про продовження негативних тенденцій зі зменшенням заощаджень домогосподарств, динаміка яких стала від’ємною з 1 кварталу 2019 року. Іншими словами, це свідчить про "проїдання" населенням заощаджень", - додав Данилишин.

Нагадаємо, Національний банк України відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні вперше з кінця липня. НБУ протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).