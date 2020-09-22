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Голова Ради НБУ назвав обсяг дефіциту валюти на ринку

Автор: Олександр Білоус

Дефіцит частково компенсується за рахунок продажу населенням своїх валютних заощаджень

На фінансовому ринку України у вересні спостерігається турбулентність. Курс гривні до долара з початку місяця девальвував на 2,1% з огляду на переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією, яке у середньому з початку вересня становило 23 млн доларів на день.

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Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За даними Данилишина, надлишковий попит на іноземну валюту задовольняється в основному за рахунок валютної позиції банків, а також завдяки інтервенціям Національного банку з продажу валюти. З початку вересня сальдо інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становило мінус 77 млн доларів.

Разом з тим, зазначив голова Ради НБУ, на готівковому валютному ринку продовжує спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти над попитом (з початку вересня банки придбали 113 млн доларів, з початку 2020 року - понад 1,2 млрд доларів).

"З одного боку, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти сприяє збалансуванню валютного ринку, з іншого - свідчить про продовження негативних тенденцій зі зменшенням заощаджень домогосподарств, динаміка яких стала від’ємною з 1 кварталу 2019 року. Іншими словами, це свідчить про "проїдання" населенням заощаджень", - додав Данилишин.

Нагадаємо, Національний банк України відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні вперше з кінця липня. НБУ протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Прогноз погоди
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