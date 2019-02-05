Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%

Данилишин бачить невідповідність між монетарною політикою НБУ і цілями розвитку

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин критикует решение правления НБУ оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, решение Нацбанка о сохранении учетной ставки на достаточно высоком уровне имеет безусловную ценность в свете его основной задачи - обеспечения стабильности национальной денежной единицы.

"Но эти же действия не синхронизированы с главной задачей экономики в данный момент, котрая, я убежден, заключается в ускорении темпов роста, что должно найти отражение в повышении уровня благосостояния граждан", - написал он.

По его мнению, сейчас есть несоответствие между приоритетами реализуемой Нацбанком монетарной политики и приоритетами структурной политики, ориентированной на переход к инновационной модели развития.

"Это несоответствие необходимо преодолевать. Как? Через поиск компромиссных решений между правительством (если оно стремится к ускорению экономического роста за счет перехода к инновационно-высокотехнологичной модели экономики) и Нацбанком", - рассказал п глава Совета НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предложил пересмотреть политику в отношении влияния контролирующих органов на цены продукты питания, в частности, обеспечить государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации).